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免费游园观古建 国色牡丹竞芬芳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.04 17:03
绘画爱好者正描绘公园内的牡丹

　　春至洛城景色美，牡丹花开又逢君。

　　除了耳熟能详的赏花地，您还可到相对人少且免费的地方一睹国色天香。快来看看吧。

　　牡丹花开满园春，观景游园享悠闲

　　赏花观景地：牡丹公园、西苑公园、洛浦公园

　　在牡丹公园内，微风拂过，飘来阵阵花香，一名绘画爱好者正专注地描绘着面前的牡丹，他的画笔在画布上跳跃，将牡丹的神韵定格。据园内工作人员刘女士介绍，牡丹观赏区位于牡丹公园西侧古牡丹园、瀛园，东部牡丹山、牡丹坛，牡丹品种有姚黄、魏紫、王红、赵粉等。

　　在西苑公园一角，几位穿汉服的游客正在花丛旁翩翩起舞，优美的舞姿与盛开的牡丹相得益彰。在色彩缤纷的西苑乐道上，老年人正健步行走，乐道旁的牡丹随风摇摆，仿佛在向他们打招呼。

　　在洛浦公园牡丹桥北段、瀍壑朱樱以东等地，也有凤丹白等品种的牡丹可供欣赏。

　　牡丹古建齐辉映，精彩活动邀您来

　　赏花观景地：上阳宫文化园、周王城广场

　　“上阳花木不曾秋，洛水穿宫处处流。”作为本届中国洛阳牡丹文化节开幕式举办地，漫步在上阳宫文化园，洛阳红、赵粉等品种的牡丹相继映入眼帘。盛开的牡丹花簇拥着古建筑，为白墙灰瓦增添了一抹色彩。

　　在周王城广场，早开品种牡丹相继绽放，牡丹在古建、绿叶的映衬下，更显娇艳欲滴。此外，在观赏牡丹之余，您还可欣赏系列精彩演出。近期，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动在这里启动。其间将举办形式多样的文艺演出，包括声乐、器乐、舞蹈、戏曲、非遗展演、服装表演等。

　　一路美景一路花，牡丹争艳处处春

　　赏花观景地：开元大道、牡丹大道、中州路等路段

　　近期的洛阳已成为花的海洋，在开元大道、牡丹大道、中州路、凯旋路、定鼎路等路段，道路两旁的牡丹相继绽放。

　　在牡丹大道旁，一朵朵牡丹花簇拥在道路两旁，红似火，粉如霞，散发出淡淡的香气，令人陶醉其中。在赏花之余，您可到兴洛湖公园、开元湖公园欣赏春日美景；在定鼎立交桥下，绽放的牡丹与应天门交相辉映，宛如一幅古韵盎然的春日画卷；在开元大道旁，盛开的牡丹与附近的快速路、立交桥、地铁站相映成趣，见证着城市日新月异的高质量发展。

　　在中州路，“牡丹花路”将沿途的周王城广场、应天门、丽景门、洛邑古城等景区串联。在本届中国洛阳牡丹文化节期间，各景区举办内容丰富的活动供游客参与。您可沿着“花路”，感受各景区的独特魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 马硕丹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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