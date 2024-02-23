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提升出行舒适度！“一码游洛阳”智慧旅游服务平台上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.04 09:47

　　导航景区、停车场、酒店等地点，在线预约租赁汉服，查看景区实时人流量……3月28日起，“一码游洛阳”智慧旅游服务平台上线，为游客带来便捷的旅游体验。

　　该平台由市公安局交通警察支队联合市文广旅局、洛阳文旅集团共同打造。打开手机扫描二维码，听到“滴～”的一声，一张以个人定位为中心的洛阳市地图便出现在手机屏幕上，洛阳的各街道、景区等映入眼帘，这便是该平台的首页。与常规地图不同的是，景区、牡丹园、商场等地点标识上，出现了“舒适”“适中”等字眼。

　　洛阳文旅集团相关负责人介绍，该集团发挥旅游大数据中心客流监测优势，为平台增加了场景实时舒适度指标。指标以场景的标准客流量为基准展开变化，当实时客流量小于承载量的50%，指标显示为“舒适”；当实时客流量大于承载量的50%，指标显示为“适中”；而当实时客流量“爆表”时，则显示为“拥堵”。市民和游客可依据指标，实时获知各目的地舒适度情况，提前规划行程，提升出行舒适度。

　　值得一提的是，在地图下方的信息栏中，除了常规的酒店、停车场、加油站等服务标签，还出现了赏花季、汉服、旅游专线等。据介绍，为迎合洛阳城市特色，该平台融入了汉服租赁项目。用户点击“汉服”标签，便可看到个人定位周边的汉服店，不仅能导航行至该汉服店，还能提前在该页面进行预约，可免去在各大App之间跳转的烦琐流程。

　　同时，该平台还增添了“赏花季”标签，其中汇集洛阳各大景区推出的便民服务活动，方便市民和游客检索。

　　市交警支队相关负责人表示，市交警支队在“洛阳交警”公众号发布该平台二维码，并将把平台二维码制作成“位卡”放置在各执勤岗点显著位置；同时，市交警支队还将联合市文旅部门，将平台二维码放置在我市交通枢纽、景区、宾馆酒店等游客较多的场所，方便市民、游客扫码。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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