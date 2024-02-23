游开元湖畔 逛潮流市集

花艺展示、咖啡甜品、文创产品……2日晚，开元湖公园南广场霓虹闪烁，新搭建的造型吸引游客前来打卡，30余个被星星灯装点的帐篷摊位已准备就绪。

花艺展示、咖啡甜品、文创产品……2日晚，开元湖公园南广场霓虹闪烁，新搭建的造型吸引游客前来打卡，30余个被星星灯装点的帐篷摊位已准备就绪。

4月5日至5月5日，这里将举办“洛花会嘉年华”潮流市集，设置门头区、市集区、舞台区、打卡区等区域，引入美食、文创、娱乐等多元消费业态，届时还将有歌手表演、乐队演出、机甲巡游等精彩夜间会演，打造户外游玩、拍照打卡的青年集聚新地标。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 胡俊琪 摄）