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洛阳在京举行文旅产业招商推介会暨酒店民宿重点项目合作交流会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.04 09:54

　　日前，洛阳文旅产业招商推介会暨酒店民宿重点项目合作交流会在北京举行。

　　此次推介会由市政府驻北京联络处、市商务局联合主办，以“新机遇·新文旅·新洛阳”为主题。会议邀请了国贸物业酒店管理有限公司、北京首旅建国管理有限公司、北京国际饭店等北京酒店民宿品牌企业代表等40余人参加，共商合作、共谋发展。

　　此次推介会创新采用“场内展示+场外推介+云端直播”的模式。场内外，各式洛阳文创产品吸引与会代表关注；“云端”，会议采用线上直播方式，同期浏览量超10万人次。市文旅局、老城区、瀍河区、伊滨区、栾川县推介了文旅产业招商情况及正在谋划的16个重点酒店民宿招商项目。在交流环节，斯维登集团、北京桐玺酒店管理有限公司、华住集团、北京浩宇鹏飞酒店管理有限公司分别作经验分享。

　　近年，洛阳文旅频频“出圈”，带动酒店民宿产业发展。此次推介会搭建了洛阳-京津冀地区酒店民宿产业投融资领域合作交流平台，下一步将以此为契机，加快推动民宿集群化、规模化、品质化发展，探索出一条具有洛阳特色的“民宿+”融合发展之路，做大做强“洛阳宿”品牌，进一步激发文旅消费新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 史伟峰 李庆军）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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