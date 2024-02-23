昼赏牡丹夜观星！隋唐城遗址植物园推出“太空舱客栈”

4月3日，在隋唐城遗址植物园内，10余个“太空舱”格外抢眼，卧室、干湿分离洗手间、电视、空调等设施一应俱全，吸引市民游客前来参观。
4月3日，在隋唐城遗址植物园内，10余个“太空舱”格外抢眼，卧室、干湿分离洗手间、电视、空调等设施一应俱全，吸引市民游客前来参观。
4月3日，在隋唐城遗址植物园内，10余个“太空舱”格外抢眼，卧室、干湿分离洗手间、电视、空调等设施一应俱全，吸引市民游客前来参观。
为丰富市民游客的赏花体验，隋唐城遗址植物园推出“太空舱客栈”，白天赏牡丹，夜晚闻花香观星辰，打造“牡丹+文旅”融合发展新模式。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 韩一剑 摄）
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