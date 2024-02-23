洛阳集中签约52个重点项目 集中开工72个重点项目

集中签约重点项目52个，总投资305.3亿元；集中开工重点项目72个，总投资204亿元；龙鼎铝业年产10万吨电池箔、双零箔等项目投产……昨日，我市与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动，以“大抓项目、抓大项目”的奋进姿态，加快培育和发展新质生产力。

建成投产的龙鼎铝业年产10万吨电池箔、双零箔项目

集中签约重点项目52个，总投资305.3亿元；集中开工重点项目72个，总投资204亿元；龙鼎铝业年产10万吨电池箔、双零箔等项目投产……

昨日，我市与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动，以“大抓项目、抓大项目”的奋进姿态，加快培育和发展新质生产力。

“项目为王”促发展

重大项目是经济高质量发展的“加速器”。一个重大项目，意味着新的经济增长点；一批重大项目，意味着产业布局及发展方向。

伊川县压缩空气复合储能项目、孟津区年产5000吨碳化硅材料项目、涧西区热塑性复合材料产研融合项目……纵观此次签约的重点项目，围绕“四新一装备”风口产业，尤为突出“新质生产力”，是其鲜明特征，在延链补链强链中提升产业链“含金量”“含新量”“含绿量”，助推洛阳加快培育和发展新质生产力。

瞄准第三代半导体用关键材料风口，偃师区引进的新材料产业项目备受关注。该项目进驻中原绿色智造产业园，搭建智能化、绿色化生产线，主要生产碳化硅晶体、碳基复合材料、功率半导体器件等“拳头产品”。

“该项目将于今年年底投产，达效后可实现年产值2亿元以上，有望探索出一条助推新材料产业高质量发展的新路径。”偃师区相关负责人信心满满。