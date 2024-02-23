稳控酒店民宿价格 扎实推进高水平对外开放

昨日，全市对外开放工作领导小组暨制度型开放工作专班第三次例会召开，部署牡丹文化节期间酒店民宿价格稳控及对外开放等工作。 昨日，全市对外开放工作领导小组暨制度型开放工作专班第三次例会召开，部署牡丹文化节期间酒店民宿价格稳控及对外开放等工作。 会议研究了《第41届中国洛阳牡丹文化节酒店民宿价格稳控工作方案》，将通过“行业主管部门+行业协会+OTA平台+属地政府”联动模式，维护正常的市场价格秩序和消费者合法权益。会议要求，尽快完成经营主体价格承诺，进一步扩大价格监测范围、完善酒店民宿价格实时监控手段，加大市场检查抽查力度，以价格稳控为抓手推动酒店民宿业服务提升。 会议还研究了自贸试验区洛阳片区和洛阳综保区建设推进情况、支持综保区实体化运行具体路径、经开区“一区多园”工作落实举措等议题，对自贸区制度创新、综保区高质量发展等重点任务进行专题调度，加快打造对外开放新格局。今年一季度，自贸试验区洛阳片区进出口额约22.8亿元、同比增长101.95%；洛阳综保区进出口额约14.35亿元、同比增长279.6%。此外，会议还举行了“洛阳综合保税区运营战略合作协议”签约仪式。 副市长牛刚参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新）