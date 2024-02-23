省人大来洛开展立法调研

2日至3日，省人大常委会副主任刘南昌带队来洛开展《河南省固体废物污染环境防治条例(修订草案)》立法调研。

2日至3日，省人大常委会副主任刘南昌带队来洛开展《河南省固体废物污染环境防治条例(修订草案)》立法调研。

省人大环资委副主任委员吴忠华、省人大常委会办公厅副主任赵福杰、省人大常委会环资工委副主任胡东利，市人大常委会主任李保国、副主任宗国明等参加调研活动。

刘南昌一行先后到伊滨区建筑渣土消纳场、洛阳环洛再生能源有限公司、栾川县庙子镇庄子村、洛阳钼业集团选矿二公司实地察看，听取相关部门和企业固体废物污染防治工作开展情况介绍，以及对法规修改的意见建议。

刘南昌强调，要深入贯彻落实习近平生态文明思想，积极践行新发展理念，坚持固体废物“减量化、资源化和无害化”原则，严格控制增量、消纳存量，全面推行清洁生产和传统制造业绿色化改造，实现可持续发展。要充分发挥科技创新在污染防治中的支撑引领作用，着力提升固废综合利用率和附加值，持续推进固体废物源头减量和资源化利用。要不断健全法律法规，加大执法监管力度，持续完善治理体系，坚决守牢安全和环保底线，为全省高质量发展提供坚实支撑。

近年来，洛阳以“无废城市”建设为抓手，坚持分类整治，科学推进固废治理和资源化利用，在工业绿色低碳发展、农业废弃物资源化利用、生活垃圾分类、建筑垃圾资源化利用及危险废物监管等方面取得明显成效。全市一般工业固废综合利用率稳定在75%以上，全市秸秆综合利用率达到93%，畜禽粪污综合利用率稳定在90%以上，实施垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”，完成无废乡村、无废机关、无废学校等59家“无废细胞”创建。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 班鹏）