即日起，洛阳203路、87路公交延长服务时间

昨日，洛阳公交集团官方微博发布关于延长203路、87路服务时间的通告。
昨日，洛阳公交集团官方微博发布关于延长203路、87路服务时间的通告。
昨日，洛阳公交集团官方微博发布关于延长203路、87路服务时间的通告，内容如下：
延长203路服务时间
为方便市民、游客出行游玩，洛阳公交集团自即日起，延长203路服务时间。
洛阳站末班发车时间由19:00延长至20:00，
市民之家东门末班发车时间由19:52延长至20:52。
延长87路服务时间
为方便市民、游客出行游玩，洛阳公交集团将于4月4日起，延长87路服务时间。
东花坛东末班发车时间由18:00延长至18:30，金村北末班发车时间由18:48延长至19:18。⑥
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