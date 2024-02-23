即日起，洛阳203路、87路公交延长服务时间

昨日，洛阳公交集团官方微博发布关于延长203路、87路服务时间的通告。 昨日，洛阳公交集团官方微博发布关于延长203路、87路服务时间的通告，内容如下： 延长203路服务时间 为方便市民、游客出行游玩，洛阳公交集团自即日起，延长203路服务时间。 洛阳站末班发车时间由19:00延长至20:00， 市民之家东门末班发车时间由19:52延长至20:52。 延长87路服务时间 为方便市民、游客出行游玩，洛阳公交集团将于4月4日起，延长87路服务时间。 东花坛东末班发车时间由18:00延长至18:30，金村北末班发车时间由18:48延长至19:18。⑥