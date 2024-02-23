洛阳城市区103个老旧小区年底前将完成改造

“现在院落干干净净，楼顶也不漏水了，平时还可以到邻里中心里看书、吃饭，太幸福了！”3日，谈及老旧小区改造后的变化，洛阳市涧西区石化新区家属院的居民们赞叹不已。

“现在院落干干净净，楼顶也不漏水了，平时还可以到邻里中心里看书、吃饭，太幸福了！”3日，谈及老旧小区改造后的变化，洛阳市涧西区石化新区家属院的居民们赞叹不已。

老旧小区改造是百姓“看得见、摸得着”的民生工程。日前，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市制定2024年城市区老旧小区改造提升专项行动方案，明确提出今年将对城市区的103个老旧小区进行改造，涉及23096户，进一步推动居住环境显著改善、功能品质明显提升。

“由于年代久远，老旧小区普遍存在设施老化、年久失修的现象，因此聚焦群众急难愁盼，改造提升基础设施，是老旧小区改造的首要工作。”洛阳市住建局相关负责人表示，改造过程中，将对老旧小区及组团连片范围内的市政配套基础设施进行改造提升，包括供水、排水、供电、供气、道路等项目，改造后基本解决线路老化、污水漫溢、道路不平等问题。

在此基础上，洛阳市还将聚焦完善社区居住环境，对小区外墙屋顶、公共楼道、大门入口进行修缮，推进符合加装电梯条件的楼栋加装电梯，推进社区适老化、适儿化改造和无障碍设施建设；聚焦提升群众居住品质，对老旧小区组团连片范围内的“医养托护邮吃健文教娱”等综合服务功能进行配套，增设邻里中心、党建中心、物业用房，力争补齐社区短板，建设完整社区。

三分建，七分管。要巩固和维护小区改造成果，持续造福于居民，就必须强化小区后期管理。为此，洛阳市将聚焦完善基层组织，采用专业化物业服务、社区保障性物业管理、业主自治管理等模式，以推进专业化物业服务为主，实现小区物业管理全覆盖，对老旧小区实施长效管理。

“改造中，将积极搭建沟通议事平台，充分利用‘互联网+共建共治共享’等手段，主动了解居民诉求，广泛征求群众意见，按照‘一小区一对策’合理确定改造内容，力争年底前全部完成改造任务。”洛阳市住建局相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 杨青)