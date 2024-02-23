提醒！龙门石窟4日预约已满 5日6日尚有余票

刚刚，龙门石窟景区微信公众号发布消息，4月4日(清明假期第一天)龙门石窟景区门票预约已满。

刚刚，龙门石窟景区微信公众号发布消息，4月4日(清明假期第一天)龙门石窟景区门票预约已满。 刚刚，龙门石窟景区微信公众号发布消息，4月4日(清明假期第一天)龙门石窟景区门票预约已满。具体内容如下： 龙门石窟预约提醒 尊敬的游客，大家好： 4月4日(清明假期第一天)龙门石窟景区门票预约已满。已预约的游客请按照预约时段入园参观。 4月5日、4月6日尚有余票，可提前预约，建议未预约成功的游客错峰出行。 请在龙门石窟景区官方微信、支付宝小程序、携程官方平台预约景区门票。购票成功后，无需换票，出示购票二维码即可扫码入园。 感谢您的理解与配合，祝广大市民游客游玩愉快！ 详情请咨询：0379-65980972 龙门石窟景区 2024年4月3日 ⑥