活动持续至5日！清明假期来洛阳应天门感受老字号魅力

香气四溢的美酒、惟妙惟肖的糖画、精美绝伦的三彩……3日，河南省“老字号嘉年华”洛阳站促消费活动在位于老城区的应天门北广场举行。145家“老字号”企业亮相，尽显国潮风采，引来不少市民争相体验、购买。

香气四溢的美酒、惟妙惟肖的糖画、精美绝伦的三彩……3日，河南省“老字号嘉年华”洛阳站促消费活动在位于老城区的应天门北广场举行。145家“老字号”企业亮相，尽显国潮风采，引来不少市民争相体验、购买。

活动邀请了来自安阳、开封、南阳、平顶山、濮阳、三门峡、商丘、新乡、许昌、驻马店、周口、信阳、焦作、漯河、郑州等地老字号企业53家，涉及餐饮食品、中医药品、非遗文创、特色产品等四大品类。其中，赊店、怀山堂、桃园建民、河南仰韶酒业、宋河等省内知名老字号品牌，以及洛阳市的杜康、高家三彩、建洛、铁谢李松等多个老字号品牌悉数亮相，活动将持续至5日。

“家门口的酒喝了一辈子，就喜欢这浓浓的家乡味儿。”在洛阳杜康控股有限公司的展台前，市民曹建立一边品尝产品，一边感慨地说。

在古代木制机械机构技艺展台前，木制积木吸引了游人关注。作为瀍河区老字号品牌，非遗传承人孟蕊说，结合市场需求，他们将古代木工技艺与科技创新融合，研制出木质机械结构积木，带动了传统技艺的传承与创新。

据悉，本次活动由洛阳市商务局、洛阳市老城区政府、河南省老字号协会主办，洛阳市文旅集团、洛阳市老城区商务局、洛阳老字号协会承办。活动展销面积约2000平方米，分四个展区、共计150个展位。活动以中华老字号、河南老字号、洛阳老字号产品为重点，兼顾非遗、文创、预制菜及特色产品，开展集中展销，推广精品国货及优秀民族品牌。

目前，洛阳市拥有各级老字号共63家，其中中华老字号6家、河南老字号20家、洛阳老字号37家。洛阳市商务局相关负责人表示，下一步将陆续推出一系列促消费活动，让老字号成为带动洛阳品牌消费、国潮消费的“顶流”，多渠道为老字号引流，打造更多沉浸式、体验式消费新场景，推动消费再升级。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 乔安新 文/图)