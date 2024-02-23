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丰富居民文化生活！洛阳持续推动公共文化服务进社区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 20:39

　　洛报融媒记者3日从洛阳市文广旅局获悉，4月，洛阳市图书馆、洛阳市文化馆安排了112场形式多样的公共文化服务进社区活动，丰富居民文化生活。

　　据悉，洛阳市图书馆将走进多个社区，举办绘本分享、剧本体验、读书会、非遗技艺体验、优秀数字资源专题展等阅读推广活动。洛阳市文化馆将组织文化志愿者走进社区，为社区广大群众开展合唱、朗诵、剪纸等多场公益培训活动，满足居民多元文化需求。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，下一步将充分挖掘优质文化资源，突出社区特色，为居民提供更加精准多样的公共文化服务，持续提升公共文化服务效能。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘延 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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