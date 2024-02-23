4月4日牡丹花情预报

牡丹花品冠群芳，况是其间更有王。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

牡丹花品冠群芳，况是其间更有王。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

王城公园：全园共有约160个品种牡丹开放，主要分布在沉香楼、牡丹仙子等处。盛开的牡丹品种有景玉、玫红争艳、二乔、墨楼争辉等；初开的牡丹品种有明星、三变赛玉、雪峰、雨露鲜花、鲁粉等。园内樱花、丁香、碧桃等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园：全园共有约150个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园等处。其中：盛开的牡丹品种有青龙卧墨池、十八号、香玉、嫦娥奔月、荷花绿等；初开的牡丹品种有种生红、荷花迎日、墨楼争辉、太平红、桃李争艳等。另外，千姿牡丹园垂枝桃、寿星桃、菊花桃、紫荆、早樱等万余株正值盛花期，海棠园的火焰海棠、绚丽海棠、道格海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。

中国国花园：全园共有约150个品种牡丹开放，主要分布在秋翁遇仙亭、春归花屋、唐风随影广场、火炼金丹广场附近。其中：盛开的牡丹品种有凤丹、鲁粉、宫样妆、景玉、蓝月亮等；初开的牡丹品种有墨楼争辉、白雪塔、霓虹焕彩、银红巧对、彩绘等。园内紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。

国家牡丹园：全园共有约45个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台等处。其中：盛开的牡丹品种有美艳、明星、蓝月亮、粉中冠、富贵满堂、洛阳红、春柳、如花似玉、彩绘、种生红等；初开的牡丹品种有北洋粉、朝阳红、绿幕隐玉、太平红等。园内碧桃、樱花、紫荆、连翘、海棠、榆叶梅等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地等区域。主要品种有景玉、雪塔、鲁粉、赵粉、蓝月亮、黄翠羽等盛开。近6700平方郁金香大面积盛开。园内碧桃、海棠、樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

天香牡丹园：园内有绿幕、花王、墨润绝伦、黄冠等品种牡丹开放，主要分布在南大门东侧、园中心等处。园内碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约20个品种牡丹开放，主要分布在华夏园的早花区域和生产科技园大温室等处，园内名花大道新增300盆精品牡丹。其中：盛开的牡丹品种有红绫、迎日红、洛阳红、二乔、蓝月亮等；初开的牡丹品种有三月兰、粉乔、凤丹白、黄冠、太阳、芳纪等。园内荷包牡丹、连翘、海棠、紫荆、碧桃、樱花等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约80个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、妙心禅院、国花坛等处。其中：盛开的牡丹品种有太阳、旭港、黑豹、黑海撒金、乌金耀辉、珠光墨润、黑夫人等；初开的牡丹品种有蓝海碧波、白鹤卧雪、粉中冠、绿幕隐玉、贵妃插翠等。园内红叶李、玉兰、棣棠、碧桃、紫荆等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月3日