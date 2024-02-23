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助力牡丹文化节！洛阳1.2万块显示屏滚动播放消防安全常识
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 16:08

　　眼下，洛阳市消防救援支队将城市特色元素与消防安全宣传教育相结合，进一步提升群众消防安全意识，确保牡丹文化节期间洛阳消防安全形势总体平稳。

　　针对人流密集区域，洛阳市消防救援支队在全市1.2万块户外LED显示屏、楼宇电视、电梯电视中，滚动播放消防安全常识，大力普及家庭防火、火场逃生技巧等消防知识，同时在居民小区、农村集市等醒目位置悬挂火灾警示牌、消防宣传横幅，张贴消防海报等，使广大群众在耳濡目染中学习消防安全知识，提升消防安全意识。

　　洛阳市消防救援支队还组织社区志愿者，开展“查找身边的隐患”消防志愿服务活动。消防救援人员和志愿者进门入栋、进村入户讲解消防安全常识和逃生技能，联合物业服务机构指导开展社区疏散逃生演练，讲授社区安全用火、用电、用气等预防火灾的基本常识，讲解日常生活中消防安全注意事项等，避免火灾事故发生。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 李靖媛 王倩 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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