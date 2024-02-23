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3项一等奖！洛阳多项专利获评省级荣誉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 16:06

　　今日从洛阳市市场监管局传来喜报——日前，河南省政府公布第四届省专利奖名单，洛阳多项专利脱颖而出，获评一等奖3项，二等奖4项。

　　3项获评一等奖的专利分别是：中钢洛耐科技股份有限公司的“一种有色强化冶炼用高强熔化熔炉”、中国船舶重工集团公司第七二五研究所的“一种耐压舱半球壳与舱口件用焊接工装及用其焊接的方法”、河南科技大学的“一种丝线材拉拔力动态测量系统”。

　　4项获评二等奖的专利分别是：洛阳轴承研究所有限公司的“角接触球轴承”、洛阳双瑞精铸钛业有限公司的“一种高得料率低成本生产优质TC4合金热轧板工艺方法”、洛阳华清天木生物科技有限公司的“一种新型等离子体诱变育种装置”、丰联科光电(洛阳)股份有限公司的“平板显示器的大型高纯钼平面靶材的生产工艺方法”。

　　创新是推动社会发展的重要动力，专利是创新成果的重要体现。河南省专利奖于2017年设立，每两年评选一届，每届奖项总数不超过50项，特别重大的发明专利最高可获得100万元的奖励。这一机制的建立，极大地激发了全省范围内的创新热情，为知识产权的保护和运用提供了有力保障。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，近年，洛阳高度重视知识产权工作，通过加强政策引导、优化服务环境、强化监管执法等措施，不断推动知识产权创造质量、保护效果、运用效益和管理水平的全面提升。下一步，洛阳将持续完善知识产权政策体系，加大创新支持力度，推动更多高质量专利的产生，加强知识产权保护和运用，促进专利技术的转化和产业化，为全市经济社会发展提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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