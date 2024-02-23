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洛阳开展特种设备安全大检查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 16:06

　　3日，记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳在全市范围内开展特种设备安全大检查，切实做好牡丹文化节期间的特种设备安全保障工作。即日起至5月为巩固提升阶段，将重点检查以下方面——

　　景区景点内的大型游乐设施、客运索道、旅游观光车辆等在用特种设备；

　　各类商场、大型超市、商业综合体、医院、酒店民宿、公共娱乐场所等人员密集场所的电梯、压力容器、燃气气瓶等特种设备；

　　高铁站、机场、地铁等区域高频率使用的电梯；

　　高层公共建筑和高层住宅建筑内使用的电梯等特种设备；

　　气瓶充装站、加气站的特种设备；

　　和生产生活密切相关企业内的锅炉、压力容器、压力管道、叉车、起重机械等特种设备。

　　检查内容包括：

　　1.特种设备使用单位是否建立安全管理制度、设备操作规程，是否按要求成立特种设备安全管理机构，是否编制了应急预案，并进行了应急演练；

　　2.特种设备生产、使用单位是否落实总局“两个规定”，做好“日管控、周排查、月调度”工作机制；

　　3.特种设备是否办理使用登记证，并按要求经检验合格；

　　4.特种设备作业人员是否经培训合格并持证上岗；

　　5.大型游乐设施、客运索道、旅游观光车辆是否进行定期维护保养、运行前是否进行自行检查，安全束缚装置是否校验合格并安全可靠；

　　6.电梯是否经检验检测合格，并由维保单位定期进行维护保养；

　　7.气瓶充装单位是否取得许可，在许可范围内进行充装，是否充装非自有登记气瓶，是否充装不合格、到期未检或报废气瓶，是否建立和使用充装质量追溯系统；

　　8.锅炉、压力容器、叉车、起重机械等特种设备的辅助设备、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表及燃烧设备等是否完好，各密封面有无泄漏和其他异常情况等。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，通过全面梳理专项行动工作情况，建立问题隐患整改闭环管理机制，持续保持高压态势，确保特种设备安全形势稳定。对排查发现的问题实行台账管理，明确责任单位、责任领导、整改措施和整改时限，确保牡丹文化节期间特种设备安全形势持续稳定向好。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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