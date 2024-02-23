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快讯！洛阳52个项目集中签约 总投资305.29亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 16:06

　　向“新”而行，以质取胜。4月3日，洛阳市与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动，着力加快培育新动能新优势，持续培育和发展新质生产力。

　　在“签约一批”活动中，洛阳市集中签约项目52个，投资总额305.3亿元，涵盖先进制造、科技研发、先进物流、数字经济等领域。

　　其中，围绕新能源产业链，伊川县压缩空气复合储能项目将有力提升电网调节能力和新能源消纳能力。在新材料产业链领域，孟津区围绕硅基新材料产业链，引入年产5000吨碳化硅材料生产项目和新型环保有机硅生产项目；涧西区热塑性复合材料产研融合项目计划引入院士研发团队、建设研发中心产业平台等，以创新驱动激活项目发展动力。在做大做强新文旅产业链方面，老城区乐玩数字产品项目和V影奇拍项目将进一步扩大优质数字文化和旅游产品供给；西工区红山印象项目通过数字赋能，为游客带来全新的虚拟沉浸式场景体验。在优势传统行业提升方面，汝阳县稻田小镇项目将建设集种、养、加工、研发、休闲观光等功能于一体的综合性现代农业产业集群。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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