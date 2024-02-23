清明：云端寄哀思 思念传千里

春风拂过，又到一年清明时。在这个寄托哀思、缅怀故人的特殊日子里，您可通过洛阳“云祭扫”平台，既能传递心底的缅怀思念，同时践行文明低碳祭扫，倡导移风易俗文明风尚。

春风拂过，又到一年清明时。在这个寄托哀思、缅怀故人的特殊日子里，您可通过洛阳“云祭扫”平台，既能传递心底的缅怀思念，同时践行文明低碳祭扫，倡导移风易俗文明风尚。

洛阳“云祭扫”平台为您打破时空束缚，只需指尖轻触，即可随时随地完成祭扫仪式。无论身处何方，只要连接网络，就能“一键直达”亲人的虚拟墓园，献上一束虚拟鲜花，点燃一支电子蜡烛，写下一段深藏心底的话语。

该平台由洛阳网设计研发，涵盖洛阳市16家陵园墓地，祭扫者可扫描下方二维码进入，选择陵园并输入逝者姓名，可以点烛、上香，敬献鲜花、水果、干果、熟食等贡品，进行在线祭拜。同时，平台含有留言功能，可供祭扫者寄托思念之情。除个人祭扫外，祭扫者也可以将链接分享给亲朋好友，实现家庭“云祭扫”。

文明祭祀，缅怀亲友，让我们一起在云端寄托思念，用指尖传递真情。(洛报融媒·洛阳网见习记者 郭文静)