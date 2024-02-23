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手机失而复得 郑州游客专程来洛为民警送锦旗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 13:30

　　“洛阳牡丹花美，民警工作更暖心。”近日，郑州市民朱先生专程驱车赶至洛阳市公安局涧西分局湖北路派出所，为民警送来一面锦旗，感谢民警为其找回丢失的手机。

　　朱先生是郑州人，3月22日晚上，他乘坐高铁来洛游玩，出高铁站乘坐出租车到涧西区友谊宾馆入住。23日凌晨2时许，他发现自己一部价值1万多元的手机可能遗失在出租车上，手机上存储有很多客户信息和业务资料，于是报警求助。

　　向朱先生了解遗失手机相关情况后，湖北路派出所副所长赵超杰迅速带领民警蔡浴阳赶往友谊宾馆，调阅监控找到了朱先生乘坐的出租车，并很快查询到车主身份信息。

　　“我们联系到出租司机，在约定地点见面后，未在车内发现朱先生遗失的手机。”赵超杰说，出租车司机师傅回忆，在朱先生下车后，他顺着西苑路向西行驶，在不远处又拉了一名男性乘客。

　　民警推测，有可能是后上车的乘客发现并捡走了手机。随后，民警通过查阅行车记录仪、车辆沿途停靠地的监控，最终发现确认了捡走手机的乘客，并赶到乘客家中，帮助朱先生找回了遗失的手机。

　　“原本我没抱什么希望，没想到洛阳民警这么高效、给力！”在民警紧锣密鼓寻找手机时，朱先生因工作原因已返回郑州。当接到民警“手机已找到”的电话后，朱先生十分感动。

　　几天后，朱先生制作了一面锦旗，再次来到洛阳感谢民警，并取回了自己的手机。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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