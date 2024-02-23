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快讯！洛阳72个重点项目集中开工 总投资204亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 13:30

　　4月3日上午，洛阳市与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动。“开工一批”项目集中开工仪式在位于伊川县的洛阳利尔功能材料产业园项目举行。

　　项目为王固根基，锻造发展新动能。据悉，洛阳市此次共集中开工重点项目72个，总投资204亿元，年度计划投资77.3亿元，包括伊川投资10亿元的美鼎机械年产60万件商用车铝轮毂制造，孟津投资6.1亿元的福宸机械年产5万(套)新能源压缩机项目，投资79亿元的故县水库灌区工程以及栾川县投资4亿元的北川河水库等项目。

　　作为耐材龙头企业，洛阳利尔专注于耐火原料及制品的研究、开发、生产、销售及服务等。此次洛阳利尔新开工项目包括年产8500吨碳酸锂项目、年产能1万吨纳米硅碳电池负极材料项目、年产15万吨溶融优质复合材料项目、年产1万吨高端锆制品项目、年产3万吨高纯锆复合材料生产线项目等5个项目，着力打造成长性好、竞争力强的颠覆性新材料产品，在延链补链强链中持续培育和发展新质生产力。项目全部建成投产，预计年收入50亿元、利税约15亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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