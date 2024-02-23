2024年度洛阳市级科技孵化载体开始备案

记者4月3日从洛阳市科技局获悉，2024年度市级科技孵化载体开始备案。 记者4月3日从洛阳市科技局获悉，2024年度市级科技孵化载体开始备案。 孵化平台建设，是洛阳推进产学研深度融合的重要抓手。此次备案的对象包括市级科技企业孵化器和市级众创空间、专业化众创空间，相关单位须符合《洛阳市科技企业孵化器备案管理办法》《洛阳市众创空间备案管理办法》规定的备案要求。此次备案工作鼓励和支持各县区围绕产业发展“136”工作举措，立足各自产业基础，在地铁沿线、科技产业社区、智慧岛、开发区、产业园区等布局建设适合青年创新创业的孵化载体。 拟备案单位须向所在县区科技管理部门提交备案申请及相关申报材料，并于6月28日前将相关材料报送至市科技局。洛阳市科技局咨询电话：63910358。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）