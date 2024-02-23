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洛阳匾额博物馆常设展览提升后正式开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 08:17

游客现场参观

　　近日，洛阳匾额博物馆提升改造后的常设展览“华檐吉光——匾额文化展”正式开放，为市民和游客沉浸式体验洛阳历史文化再添一个好去处。

　　洛阳匾额博物馆是我国第一个以收藏、展示和保护历代匾额为主的国有匾额专题博物馆。匾额，即悬挂或镶嵌于门檐上的牌匾，俗称匾，它集书法、辞赋、雕刻、印鉴等于一体，广泛应用于社会生活，是中华优秀传统文化的独特门类。

　　“华檐吉光——匾额文化展”第一部分为“如翚(huī)斯飞”，这个词原是指中国古代建筑翘起的屋檐如同鸟翼一般直指天际。在华美的屋檐下，各式各样的匾额悬挂或镶嵌在门额上，既装饰门楣也反映建筑物的性质，同时还蕴含修身、明志等寓意。

　　这里有一块有故事的清代“灵佑襄济显惠德荫王府”匾，它高70厘米、宽30厘米，边框雕饰有龙、云龙、凤凰及麒麟，含有“大吉祥”的寓意。这位“灵佑襄济王”是偃师岳滩王庄村人，名叫黄守才。传说他志在治水安民，因治理黄河水患有功被当地百姓奉为“河神”，民间称其为“黄大王”。清乾隆三年(公元1738年)，他被敕封为“灵佑襄济王”，清道光八年(公元1828年)又被加封“显惠”。黄河流域上自兰州、下至青岛，沿途都有纪念他的庙宇，这块匾即是家乡父老为其所建庙宇上悬挂的匾额。

　　在第二部分“列肆如栉(zhì)”，大家可以看到一条还原的老洛阳民国风商业街。布庄、饭庄、药庄、香粉铺、首饰店等依次排开，与洛阳匾额博物馆珍藏的“和顺永绸缎布庄”“聚元堂药材局”“西亳花楼老店”等招牌、匾额相映成趣，烟火气、沉浸感十足。

　　第三部分“表崇望显”，通过展示科举匾、祝寿匾、功德匾等蕴含有赞美、歌颂寓意的匾额，传达中华民族崇德重礼的优良传统。在这一部分的数字互动区，有一块清代“状元及第”匾颇为显眼，匾额下方，大屏幕上一幅古香古色的动态画卷再现了古代状元及第时的场景。现场讲解员介绍，这块“状元及第”匾的主人叫陈继昌，是清嘉庆二十五年(公元1820年)的状元，官至江苏巡抚。他可是妥妥的一枚学霸，在乡试、会试、殿试中均获第一，是我国古代科举考试历史上为数不多的“三元及第”者之一。

　　升级版的常设展览设置了多块互动大屏，让大家在游戏中更好地了解匾额文化。此外，清代官员的官补(官服上的装饰图案)也被做成了互动小游戏，您可以到现场挑战闯关。

　　洛阳匾额博物馆位于九都路与新街交叉口东北角，临近洛阳民俗博物馆，入馆参观无须预约，携带个人有效身份证件即可免费观展。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 杨珂鑫/文 记者 李卫超 通讯员 高玉洁/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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