抖音大V“佛州sammy的日常”：“洛阳是我生活过最舒服的城市”

近日，在抖音平台上拥有65万粉丝的网络大V“佛州sammy的日常”(简称sammy)发布一个短视频盛赞洛阳宜居，该视频数小时内便获近千万点击量，登上抖音同城榜。

开栏语

随着第41届中国洛阳牡丹文化节大幕开启，洛阳文旅市场持续升温，古都洛阳吸引了不少网络大V的关注。自即日起，本网开设《大V眼中的洛阳》栏目，聚焦来洛的网络大V，从不同角度展现洛阳文旅的火热。敬请关注。在美国生活19年，这名“90后”网络大V选择来洛定居。

sammy的视频截图(资料图片)

“在美国生活19年，最终回到洛阳生活。洛阳是我生活过最舒服的城市……”近日，在抖音平台上拥有65万粉丝的网络大V“佛州sammy的日常”(简称sammy)发布一个短视频盛赞洛阳宜居，该视频数小时内便获近千万点击量，登上抖音同城榜。日前，sammy接受了本网记者的采访。

“90后”的sammy祖籍福建，在郑州出生，上小学时跟随父母来到洛阳读书，14岁时移民美国。他虽然在洛阳生活的时间不长，但早已把这里当成自己的家乡。

“我是一名‘观点输出’博主，每隔一段时间，就想跟粉丝推荐洛阳。”sammy说，虽然生活在美国，但他对洛阳念念不忘，于是利用职业的便利性，常常向粉丝讲述洛阳的美景、美食。

说起洛阳，sammy最难以忘怀的是羊肉汤，在直播中说起洛阳的汤馆，他如数家珍。初到美国时，由于所在城市华人不多，他难以品尝到地道的“洛阳味儿”。“那时只好拜托妈妈在家熬汤，但不知道是什么原因，总感觉跟洛阳的汤不像。”他说，因此，每次回国，他都会第一时间奔向洛阳的汤馆，来一碗热气腾腾的羊肉汤。

在国外时，sammy热衷于旅行，曾去过几十个国家的近百座城市。2023年年初，他告别父母独自回国，与朋友一起游览祖国大好河山。“去过那么多地方，洛阳是我生活过最舒服的城市。”sammy说，因此，他选择在洛阳定居。

在sammy看来，洛阳“应有尽有”。想学习历史文化，洛阳有许多博物馆、历史遗迹可以参观；想与好友一起放松身心，洛阳各大商场内娱乐项目齐全，“剧本娱乐”也颇为成熟。传统文化与亚文化的融合，让洛阳这座古朴的城市透着“年轻态”。

sammy在旅行中发现，大城市消费水平较高，而与洛阳消费水平相当的城市，休闲娱乐项目却没有洛阳多。“停车费便宜，出行还能乘地铁，相比之下，在洛阳生活极具性价比。”sammy说。

看了sammy夸赞洛阳的视频，不少网友通过互联网账号的私信向他了解洛阳“旅行攻略”，sammy都会倾情介绍。有粉丝在直播间和视频评论区留言：如果到洛阳游玩，sammy能否“请客”？他欣然答应：“来者都是客！如果真的有粉丝因为我的视频而来到洛阳，一人一碗羊肉汤管饱！”

“视频发布后，我收到了不少海外同胞的私信，他们表达了对洛阳的思念。”sammy说，“希望每一名想念家乡的洛阳人，都能抽时间回家看看！”(洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠)