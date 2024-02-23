河南“吃货节”洛阳专场活动启动

近日，我市食品行业2024春季产销对接暨河南“吃货节”洛阳专场活动在洛龙区启动，通过强化企业交流洽谈和产销对接，充分展示“舌尖上的洛阳”，加速推动全市食品产业高质量发展。

近日，我市食品行业2024春季产销对接暨河南“吃货节”洛阳专场活动在洛龙区启动，通过强化企业交流洽谈和产销对接，充分展示“舌尖上的洛阳”，加速推动全市食品产业高质量发展。

“吃货节”由工信部工业文化发展中心、中国商业联合会、中国食品工业协会共同推动，是在全国范围内举办的以食品为主题的创新型促消费活动，也是响应国家扩大内需、促进消费、构建全国统一大市场、畅通国内大循环的重要举措。该活动由市工信局指导，洛阳食品行业协会、市预制菜产业联盟主办，洛阳天佑春都食品有限公司协办。

河南“吃货节”洛阳专场活动期间，我市将积极开展线上促销、线下展销、新品推介、采购对接等食品促消费活动，并结合第41届中国洛阳牡丹文化节等重点节会，以讲好洛阳食品故事为牵引，大力推介地理标志等地方特色食品产品，同时结合“洛阳一桌好菜”等品牌，加速研发生产河洛风味特色饮食产品，通过串联产品制造、商贸流通、品牌传播等食品行业全产业链，打造线上线下协同合作的食品消费“嘉年华”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷）