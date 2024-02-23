清明将至，洛阳市公交集团贴心整理公交乘车攻略

昨日，记者从市公交集团获悉，清明将至，该集团梳理了一份公交乘车攻略，方便市民到陵园、公墓祭扫。

昨日，记者从市公交集团获悉，清明将至，该集团梳理了一份公交乘车攻略，方便市民到陵园、公墓祭扫。 昨日，记者从市公交集团获悉，清明将至，该集团梳理了一份公交乘车攻略，方便市民到陵园、公墓祭扫。 洛阳市烈士陵园 ●地址：老城区状元红路256号 ●途经公交车：5路、16路、32路、33路、46路、51路、98路、V19路 邙山公墓 ●地址：状元红路下清宫西侧 ●途经公交车：V7路 宝山陵园 ●地址：邙山镇邙岭大道北500米 ●途经公交车：36路 盘龙陵园 ●地址：邙岭大道瀍河桥头北盘龙陵园路800米 ●途经公交车：36路、便民6号专线 盘龙冢园林生态陵园 ●地址：沐霖路盘龙冢村北 ●途经公交车：便民6号专线 凤凰陵园 ●地址：金谷北路与邙岭大道交叉口 ●途经公交车：5路、16路、33路、46路、51路、91路 龙门万寿山陵园 ●地址：龙门石窟西北侧 ●途经公交车：89路 龙寿陵园 ●地址：龙门广化寺南260米 ●途经公交车：53路、60路、71路、81路、99路、118路；文旅专线 龙佑陵园 ●地址：龙门石窟街道洛伊快速路西250米 ●途经公交车：62路、63路、65路 双龙陵园 ●地址：金水湖街道寨坪社区 ●途经公交车：73路 九皇仙府陵园 ●地址：邙山国花园北500米 ●途经公交车：83路（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承）