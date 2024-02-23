清明将至，洛阳市公交集团贴心整理公交乘车攻略

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昨日，记者从市公交集团获悉，清明将至，该集团梳理了一份公交乘车攻略，方便市民到陵园、公墓祭扫。
昨日，记者从市公交集团获悉，清明将至，该集团梳理了一份公交乘车攻略，方便市民到陵园、公墓祭扫。
洛阳市烈士陵园
●地址：老城区状元红路256号
●途经公交车：5路、16路、32路、33路、46路、51路、98路、V19路
邙山公墓
●地址：状元红路下清宫西侧
●途经公交车：V7路
宝山陵园
●地址：邙山镇邙岭大道北500米
●途经公交车：36路
盘龙陵园
●地址：邙岭大道瀍河桥头北盘龙陵园路800米
●途经公交车：36路、便民6号专线
盘龙冢园林生态陵园
●地址：沐霖路盘龙冢村北
●途经公交车：便民6号专线
凤凰陵园
●地址：金谷北路与邙岭大道交叉口
●途经公交车：5路、16路、33路、46路、51路、91路
龙门万寿山陵园
●地址：龙门石窟西北侧
●途经公交车：89路
龙寿陵园
●地址：龙门广化寺南260米
●途经公交车：53路、60路、71路、81路、99路、118路；文旅专线
龙佑陵园
●地址：龙门石窟街道洛伊快速路西250米
●途经公交车：62路、63路、65路
双龙陵园
●地址：金水湖街道寨坪社区
●途经公交车：73路
九皇仙府陵园
●地址：邙山国花园北500米
●途经公交车：83路（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承）