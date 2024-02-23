洛阳未来几天云系较多 最高气温24℃

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天云系较多，周前期温度较上周偏低。 清明最宜牡丹红，万态千姿竞艳容。牡丹花开时节，洛阳将迎来八方宾朋前来赏花。 2日，河南省气象台发布2024河南清明假期天气，预计清明假期期间(4日～6日)，河南省以多云天气为主，5日河南省西部、南部有小雨或零星小雨；气温逐步回升，6日全省大部最高温度在20℃以上。整体天气情况有利于假期出行。 气象部门提醒，由于前期河南省气温偏高，清明假期期间太行山和伏牛山东部林区森林火险等级3级，需注意防范森林火灾。公众踏青、祭祀时需加强用火安全。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天云系较多，周前期温度较上周偏低。具体预报如下： 3日(周三)：阴天，部分地区有小雨或零星小雨，东北风3级左右，气温12℃～17℃。 4日(周四)：阴天到多云，偏东风2到3级，气温10℃～19℃。 5日(周五)：晴天到多云，气温8℃～20℃。 6日(周六)：多云间晴天，气温9℃～23℃。 7日(周日)：多云到晴天，气温11℃～24℃。 8日(周一)：晴天间多云，气温12℃～24℃。 9日(周二)：多云到阴天转小阵雨，气温10℃～24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）