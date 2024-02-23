连日来，洛阳市各级关工委开展清明祭英烈活动。

连日来，洛阳市各级关工委开展清明祭英烈活动。

洛阳市关工委爱国主义教育团在洛阳市烈士陵园作了爱国主义教育报告。老城区建安门街道关工委、洛龙区太康东路街道关工委、西工区西工街道体育场路社区关工委分别组织辖区学生走进洛阳市烈士陵园，开展祭扫活动。洛宁县关工委、栾川县关工委以及新安县职业高级中学关工委等分别组织师生，在当地开展清明祭英烈活动。各级关工委通过一系列活动，引导学生实地感受革命精神、重温红色故事，更加坚定听党话、跟党走的决心。

此外，洛阳市各级关工委创新活动形式，通过多元活动引导未成年人和青年学子赓续红色血脉。其中，偃师区关工委及相关单位联合举办首届青少年清明节朗诵会，进一步弘扬爱国主义精神，加强爱国主义教育。河南科技大学体育学院关工委组织学生赴开封市兰考县焦裕禄纪念园，开展清明祭英烈活动，实地学习感悟焦裕禄精神。涧西区长安路街道青岛路一社区关工委开展“手作风筝寄哀思 文明祭祀树新风”新时代文明实践亲子活动，组织未成年人及其家长通过制作手工，寄托哀思、悼念先辈。本月，伊川县关工委还将陆续组织全县135所中小学校，通过举办红色故事会、主题班会、诗歌朗诵会以及观看红色电影等形式，教育引导青少年铭记先烈遗志，厚植爱国情怀。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张兰萃 文/图)