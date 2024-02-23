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洛阳“春风惠民”家电促消费活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 20:22

　　洛报融媒记者2日从洛阳市商务局获悉，作为“青春洛Young 潮享消费”2024牡丹文化节促消费活动之一，2024年洛阳市“春风惠民”家电促消费活动即日起正式启动。

　　本次“春风惠民”家电促消费活动投入资金400万元，通过云闪付刷卡使用，补贴活动可叠加参与，先购先得，发完即止。

　　活动时间

　　4月每周六、周日；5月1日—5月5日每天。

　　补贴内容

　　一、直接购新

　　凡在指定卖场购买新家电(全品类)满2000元，通过云闪付刷卡付款立减5%，最高500元，顾客重复购机，只能刷卡1次。

　　二、以旧换新

　　凡在指定卖场通过以旧换新购买新家电(限品类)，可在购新补贴基础上叠加商户换新服务(旧机价格直抵货款，免费上门拆机、拉旧)。

　　换新品类价格如下：电视(100元)、冰箱(150元)、洗衣机(100元)、挂机空调(450元)、柜机空调(750元至1000元)。

　　三、厂家满减

　　满2000元活动价立减100元，立减500元封顶，刷卡直补5%。

　　四、特价大放送

　　特别提醒

　　本次活动还开展报名有“礼”、购机送“喜”活动：消费者报名可领取家用冰箱防尘罩1个或7号电池2节；购机超过5000元送电煮锅1台，购机10000元以上送电风扇1台。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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