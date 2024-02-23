丁俊晖、奥沙利文要来洛阳啦！为了这项全国大赛

2日上午，2024CBSA中国斯诺克元老精英赛新闻发布会在洛阳市体育中心举行，发布会透露，洛阳已经取得CBSA中国斯诺克元老精英赛连续五年的联合主办权，时间为2024年至2028年。今年的赛事拟定于5月18日至24日举行。

2日上午，2024CBSA中国斯诺克元老精英赛新闻发布会在洛阳市体育中心举行，发布会透露，洛阳已经取得CBSA中国斯诺克元老精英赛连续五年的联合主办权，时间为2024年至2028年。今年的赛事拟定于5月18日至24日举行。

连续五年在洛阳举办

CBSA中国斯诺克元老赛最初是由河南省全民健身中心、河南省台球协会、洛阳市体育局联合发起，并经中国台球协会审定的一项面向斯诺克元老选手的全国性赛事，参赛人员主要面向年龄在40岁以上、65岁以下的国内元老级运动员。2023年在洛阳举办的元老巡回赛即吸引了来自全国20多个省、自治区、直辖市的120多名台球运动员前来参赛，参赛选手中既有金卫锋、钟敏文、庞卫国等老一代全国冠军，也有目前还活跃在一线的全国冠军、洲际冠军蔡建忠、金龙等名将，可谓星光熠熠。

2024年，洛阳整合本土优势资源，以开放的理念、专业的组织、优质的服务，首次举办CBSA中国斯诺克元老精英赛，并强力锁定5年赛事周期，高起点打造斯诺克赛事品牌。同时通过以赛为媒，为城市繁荣和台球运动的普及注入更加强大的推动力。