瀍河区白马寺片区：打造新场景、导入新业态，提升片区聚合功能

2日上午，洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动走进瀍河区白马寺片区，观摩重点片区更新工作开展情况。

2日上午，洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动走进瀍河区白马寺片区，观摩重点片区更新工作开展情况。

白马寺片区改造工程由洛阳城乡建投集团实施，以汉魏洛阳城遗址和白马寺为核心，将周边约3.2平方公里进行综合开发建设，包括白马寺片区、净心康养区、汉魏洛阳故城遗址博物馆区、运河文化村片区等。

在片区更新中，白马寺片区将遵循“留、改、拆”的思路，保留白马寺景区、金银器博物馆、公共服务设施、白马寺村、枣园市场等区域，对洛白路沿街商业、释源广场景观等进行改建。按计划，项目一期总建筑面积预计10.6万平方米，包含文化主题街区、洛白路两侧商业改造、白马客厅等，通过打造新场景、导入新业态，有效保护和综合展示汉魏洛阳城遗址、大运河客家文化，展现华夏文明和中国历史演进脉络，不断提升白马寺片区的聚合功能。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）