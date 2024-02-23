“城市阳台”：聚集城市人气 塑造多场景互动的城市空间

2日上午，洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动走进洛阳市中心城区科技产业提升工程项目“城市阳台”，观摩重大片区项目建设进展情况。 2日上午，洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动走进洛阳市中心城区科技产业提升工程项目“城市阳台”，观摩重大片区项目建设进展情况。 该项目东至七一路、西至御博路，南至洛河北堤、北至九都中路，重点对西工体育场、电视塔及周边区域进行改造提升。目前，项目一期中轴线工程整体形象初显。 项目规划结构为“一轴一心三组团”，“一轴”为项目中轴线，规划设计为城市绿轴、体育活力运动轴，“一心”为项目西南侧地块，由主题商业、办公、酒店等组成的商业中心，“三组团”为三大生态宜居高端社区。项目先行开建一期中轴线工程，北侧体育场改造后将形成以足球、篮球、网球场馆为核心的体育文化综合体，南侧电视塔升级后打造集运动、休闲、观景为一体的时尚商业综合体。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）