涧西区石化新区家属院：小区改造换新颜 社区服务暖民心

2日上午，洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动走进涧西区石化新区家属院，观摩老旧小区改造和邻里中心建设工作开展情况。

2日上午，洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动走进涧西区石化新区家属院，观摩老旧小区改造和邻里中心建设工作开展情况。

两栋相邻的住宅楼“共享”一部电梯，既充分利用宝贵空间资源，又节省了安装费用……在石化新区家属院，两楼之间的连廊式“共享电梯”让人眼前一亮。

在老旧小区改造工作中，石化新区家属院创新既有住宅加装电梯模式，先后加装了连廊式“共享电梯”、阳光房电梯18部，逐步解决老年人上下楼梯困难问题。此外，该小区还聚焦老百姓实际需求“补短板”，新规划机动车停车位107个，加装新能源汽车、电动车充电桩110个，积极破解小区停车难、充电难问题。

在邻里中心建设中，石化社区邻里中心积极对接社会资源，设置便民服务中心、养老服务中心、托幼服务中心、“三自”组织孵化中心、文体活动中心等，托起了群众家门口的幸福。该邻里中心还根据辖区老年人口的实际情况，打造老年人家门口的综合性康养基地，为老年人提供艾灸、针灸、配餐等服务，解决了辖区30余名老年人的吃饭问题。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）