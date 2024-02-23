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西工区西工小街特色商业街区：巧用微改造 打造“民初印象风貌”街区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 09:29

　　2日上午，洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动走进西工区西工小街特色商业街区，观摩特色街区连片改造提升工作开展情况。

　　西工小街特色商业街区项目通过贯通中央百货——中州万达“消费走廊”、打通西工地——八一路通道整合沿线资源，一体化推进街区改造提升，打造景区、街区、社区“三区合一”的“行浸式”文商旅融合步行街。

　　西工小街特色商业街区按照“民初印象风貌”的风格定位,以西工小街四期改造提升为契机，扩大街区辐射范围，贯通中央百货至中州万达广场的“消费走廊”，完善空间布局，优化业态结构，加快释放沉浸式消费活力。截至目前，西工小街四期已全线贯通。

　　同时该街区对建筑外立面、亮化、门头等进行微改造，以青灰色为基调，加入民国风情的红砖、“民国街景”彩绘、“小街由来”窗格和“小街往事”文化墙，以霓虹灯带和花箱绿植点缀拱形门头，打造“民初印象风貌”街区。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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