洛龙区奥特莱斯商业综合体：打造“交通枢纽+文化遗址+商业+公园”特色街区

2日上午，洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动走进洛龙区奥特莱斯商业综合体项目，观摩特色街区连片改造提升工作开展情况。

2日上午，洛阳市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩活动走进洛龙区奥特莱斯商业综合体项目，观摩特色街区连片改造提升工作开展情况。

该项目位于隋唐园立交东北侧、隋唐城遗址植物园西门附近，由洛阳市轨道交通集团有限责任公司负责投资、建设，引入专业化市场主体进行运营。项目充分挖掘隋唐洛阳城遗址文化资源、牡丹文化节旅游资源，通过对地铁TOD开发与文旅商业开发融合的新尝试，突破了原有遗址保护开发与地铁开发相互割裂的困局，为洛阳文化旅游和轨道交通综合开发增添新范式。

目前熙市奥特莱斯购物公园已于今年1月正式投入经营，将打造集奥莱商业、餐饮休憩、特色美食、生活配套及文旅休闲为一体的大型街区商业综合体。项目致力打造“交通枢纽+文化遗址+商业+公园”的地铁文旅商业，填补洛阳奥莱商业空白，助推洛阳文旅产业发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）