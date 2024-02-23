宜阳福通：打造科技产业示范社区 服务中小微企业

近日，在位于宜阳福通科技产业社区的洛阳建明机械有限公司生产车间内，工人们正在生产一批高精度机械设备零部件。
近日，在位于宜阳福通科技产业社区的洛阳建明机械有限公司生产车间内，工人们正在生产一批高精度机械设备零部件。
近日，在位于宜阳福通科技产业社区的洛阳建明机械有限公司生产车间内，工人们正在生产一批高精度机械设备零部件。
宜阳福通科技产业社区去年投用，目前已进驻企业24家。该产业社区是服务科技型中小微企业的专业产业社区，以产业链思维集聚配套企业，实现产业集群式发展，打造全省科技产业示范社区。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 田义伟 摄）
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