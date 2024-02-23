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人大代表工作站要把解决群众急难愁盼作为最高价值追求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 08:51

　　昨日，市人大常委会主任李保国采取“四不两直”方式，先后到洛宁县东宋镇，宜阳县三乡镇、韩城镇等地暗访检查人大代表工作站建设运行、收集解决群众意见建议等情况，并召开代表工作专题会议，针对暗访发现的问题，研究制定解决办法。

　　李保国强调，人大代表工作站是人大代表倾听民意、汇聚民智、排解民忧的重要平台。要树牢以人民为中心的发展思想，把为民履职作为代表工作站的出发点，把解决群众急难愁盼作为代表工作站的最高价值追求，用心用情用力回应群众关心关切，拉近群众与人大的距离。要加强线上线下代表工作站规范化建设，立足乡镇便民服务中心实际，按照统一标识、统一颜色、统一尺寸、统一字体等要求，因地制宜设置代表工作站指引牌、二维码、接待岗等，将代表工作站“植入”群众身边、“嵌入”人民心中。要健全代表工作站为民服务机制，制定代表工作站办理人民群众意见建议流程和办法，建立问题清单、任务清单、责任清单、整改清单，形成问题解决闭环，做到件件有着落、事事有回音。要将乡镇便民服务中心代表工作站与乡镇人大主席团合署办公，将代表工作站工作成效纳入乡镇人大考核，建立完善值班值守等工作制度，压实工作责任，力戒形式主义、官僚主义，确保代表工作站运转有序。要发挥代表工作站进站代表作用，加强代表履职监督管理，建立代表履职基本要求规范，引导激励代表主动联系群众，及时提出意见建议，努力做到依法履职、为民履职，真正把群众关心关注的事办实办好。

　　市人大常委会副主任安颖芳参加。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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