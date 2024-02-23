洛阳市掼牌（蛋）比赛精彩举行

3月30日，洛阳市掼牌(蛋)比赛在洛龙区尚贤苑社区体育公园举行。 3月30日，洛阳市掼牌(蛋)比赛在洛龙区尚贤苑社区体育公园举行。 今年是掼牌(蛋)项目在洛阳的全面起步之年。前不久，在洛阳举办的2024年河南省掼牌(蛋)城市分站赛(洛阳站)比赛，激发了不少洛阳市民的运动热情。该项目融合了“八十分”“斗地主”“跑得快”等扑克牌游戏的特点，兼具趣味性和竞技性，容易上手且变化多样。 本次比赛由洛龙区教体局、洛龙区体育总会主办，洛阳社区健身中心、栋能魔王健身公园等单位承办，按照掼牌(蛋)比赛官方规则进行，共吸引全市近200名选手参加。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 万亿）