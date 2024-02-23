打造老子文化IP 助力洛阳文旅“出圈”

“老子在洛阳生活了70年左右，他的思想在洛阳形成，因此《道德经》与洛阳有莫大的关系……”近日，在我市举行的(北京)草堂典籍研习社《道德经》高级研学班第四次课程上，中国先秦史学会专家、洛阳老子学会名誉会长王碧波说。

“老子在洛阳生活了70年左右，他的思想在洛阳形成，因此《道德经》与洛阳有莫大的关系……”近日，在我市举行的(北京)草堂典籍研习社《道德经》高级研学班第四次课程上，中国先秦史学会专家、洛阳老子学会名誉会长王碧波说。

老子与洛阳有何渊源？《道德经》是怎样形成的？对此，洛报融媒记者专访了王碧波。

老子的思想形成于洛阳

老子，姓李名耳，又称老聃，春秋时期陈国苦县(今周口市鹿邑县)人。周王朝时期的都城洛阳，是周文化的汇集和权威展示之地，老子曾长期在此任守藏室之史，是德高望重的史官。

王碧波说，周王朝的史官有参政、议政、监督、记录王朝大事的权力，并肩负为周天子提供决策咨询的重要职责，可谓经邦治世之王室栋梁。老子当时不仅是天子之师，也是各诸侯国文人学子的学术偶像与精神导师，拜访老子并向其求学成为知识分子的人生追求。孔子曾入周问礼，成为中华文化史上的千古佳话。

得益于这个职务，在洛阳时，善学的老子有机会整理和阅读大量典籍，见闻广博，熟悉典章制度，通晓历史。王碧波认为，老子思想的酝酿形成、发扬光大都是在洛阳，他看到了洛阳当时与天下诸侯国之间的关系，特别是周天子跟诸侯间动荡不安的关系，所以孕育出了新的变革思想，而这种思想，也一直引领整个中华民族走到今天。