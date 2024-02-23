涧西区华山路社区：绘画祭英烈 文明过清明

昨日，涧西区长安路街道华山路社区开展“文明祭先烈 永怀感恩心”新时代文明实践活动，志愿者引导辖区青少年以绘画形式祭奠革命英烈，以实际行动践行文明祭扫，进一步推动移风易俗。
昨日，涧西区长安路街道华山路社区开展“文明祭先烈 永怀感恩心”新时代文明实践活动，志愿者引导辖区青少年以绘画形式祭奠革命英烈，以实际行动践行文明祭扫，进一步推动移风易俗。
昨日，涧西区长安路街道华山路社区开展“文明祭先烈 永怀感恩心”新时代文明实践活动，志愿者引导辖区青少年以绘画形式祭奠革命英烈，以实际行动践行文明祭扫，进一步推动移风易俗。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 贺凌露 摄）
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