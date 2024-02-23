缅怀革命先烈！洛阳举行清明祭英烈活动

昨日，“缅怀革命先烈 赓续红色血脉”2024清明祭英烈活动在洛阳市烈士陵园举办。来自全市的少先队员、团员青年代表，以及市直相关单位党员代表等700余人共同祭扫烈士墓，缅怀革命英烈。

昨日，“缅怀革命先烈 赓续红色血脉”2024清明祭英烈活动在洛阳市烈士陵园举办。来自全市的少先队员、团员青年代表，以及市直相关单位党员代表等700余人共同祭扫烈士墓，缅怀革命英烈。 洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 摄 昨日，“缅怀革命先烈 赓续红色血脉”2024清明祭英烈活动在洛阳市烈士陵园举办。来自全市的少先队员、团员青年代表，以及市直相关单位党员代表等700余人共同祭扫烈士墓，缅怀革命英烈。 现场，大家整齐列队、庄严肃静，怀着对革命先烈的崇高敬意献上鲜花，并瞻仰纪念碑。少先队员代表现场讲述英烈故事，带领大家共同学习先烈事迹。祭扫活动结束后，大家纷纷走进烈士纪念馆内参观，在一件件实物与一张张照片中感受战火纷飞、硝烟四起的年代，接受心灵洗礼和思想教育，立志传承红色基因、赓续红色血脉。 此次活动由团市委、市教育局、市退役军人事务局、市城市管理局、市少工委联合举办。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源)