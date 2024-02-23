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残疾女子韩育春：逆境绽放 用竹编“编出”灿烂人生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 08:41
韩育春忙着制作竹编果盘

　　日前，在栾川县庙子镇咸池村，一处不起眼儿的院落里堆满了竹子及竹编成品、半成品，村民韩育春正忙着制作竹编果盘。她自幼左耳失聪，命途多舛，却从未停下前行的脚步。10多年来，她从失业到开启竹编创业之路，“编出”灿烂人生。

　　命途多舛，阴差阳错与竹编结缘

　　韩育春今年50岁，3岁那年因病导致左耳失聪，说话不流畅。然而，韩育春没有向生活低头，她年轻时外出打拼，做过理发师、洗过车、卖过服装。2010年，为照顾家庭，她到家附近的一家藤编厂务工。

　　2012年，藤编厂倒闭，韩育春没了工作。“我心里着急，不知道能干点儿啥。”韩育春四处打听了解到，竹编产品深受市场欢迎，想到栾川本地就有竹子，她有了创业的想法。

　　虽有制作藤编的经历，但韩育春对竹编并不熟悉，于是她多次到洛宁拜师学习。“竹编所用到的刮刀和竹刀都很锋利，一开始经常割到手。”韩育春回忆，学习竹编很苦，她曾有过放弃的念头，但最终咬牙坚持了下来。

　　组建“研发团队”，耗时3年自主研发36种竹编产品

　　传统竹编工艺复杂，有选材、破篾、编织、造型等多道工序，一个人难以完成。韩育春便邀请身有残疾的亲友加入。

　　“要想打开销路，得有自己的特色产品。”韩育春和工友组成“研发团队”，一边了解竹编网店的畅销产品，一边根据市场信息探讨、研发竹编产品。韩育春回忆道：“当时租的房屋比较破旧，雨天时‘屋外下大雨、屋内下小雨’，可我们一门心思扑在竹编上，顾不上别的。”

　　产品研发期间，韩育春曾试着到栾川县城摆摊销售竹编产品，但效果并不理想。根据游客的建议，她决心改进产品。他们将竹编果盘的深度从3厘米增加到9厘米，产品实用性大大增强。此外，他们对其他产品也不断进行优化。

　　功夫不负有心人。耗时3年，韩育春的“研发团队”开发出花瓶、灯罩等36种竹编产品。

　　将自家院子改造为生产车间，带动更多人增收

　　起初，韩育春主要在旅游景点周边、竹编行业微信群销售产品。随着订单量增大，2016年，韩育春决定将自家院子改造为生产车间，进一步扩大生产规模。

　　“我创业的初衷很简单，就是赚点儿钱，能养活自己，不给家人增加负担。同时，我也想帮助更多的人。”韩育春介绍，“工人有负责在车间加工的，也有从这儿拿原材料回家制作的，然后由我统一收购、销售。”

　　如今，韩育春已有自己的网店，平均每个月能收到500件订单，产品供不应求，一件能卖100元到300元，不仅自己赚钱了，还带动不少群众增收。

　　近几年，为满足游客的个性化需求，韩育春在竹编产品中增加了以花为主题的饰品，以及喜、福等元素。她还积极参加全国比赛，曾荣获2018年中国技能大赛——“宜生到家杯”全国残疾人岗位精英职业技能竞赛竹编项目第三名等多个奖项。

　　“竹编产业改变了我的人生。我将继续钻研竹编技艺，让更多人了解竹编，同时帮助更多人。”韩育春表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 王佳鑫 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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