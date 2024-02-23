洛阳公布第一季度重大劳动保障违法行为和拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

近日，市人社局根据有关规定，向社会公布2024年第一季度重大劳动保障违法行为和拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

近日，市人社局根据有关规定，向社会公布2024年第一季度重大劳动保障违法行为和拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

定期向社会公布失信联合惩戒对象名单，是人社部门加大对重大劳动保障违法行为惩戒力度，强化社会舆论监督作用，维护劳动者合法权益，构建和谐稳定劳动关系的有力举措。被列入失信联合惩戒名单的当事人，在招投标、融资贷款、市场准入、交通出行等方面将受到限制。

此次公布的案件具体情况为——

●洛阳市根泰建筑工程有限公司拖欠劳动报酬案

违法主体：洛阳市根泰建筑工程有限公司

法定代表人：樊军章

违法行为：2023年10月13日，有劳动者投诉洛阳市根泰建筑工程有限公司拖欠劳动报酬。经查，该单位拖欠9名劳动者2021年1月至2021年10月劳动报酬20.217万元。2023年11月14日，洛阳市人力资源和社会保障局依法向该单位作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2023年12月11日，洛阳市人力资源和社会保障局依法向该单位作出《劳动保障监察行政处理决定书》《劳动保障监察行政处罚决定书》，该单位逾期未履行；同日，依法将洛阳市根泰建筑工程有限公司列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

2024年1月25日，洛阳市人力资源和社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关查处。

●河南和讯建设工程有限公司拖欠劳动报酬案

违法主体：河南和讯建设工程有限公司

法定代表人：李延召

违法行为：2024年1月25日，新安县人力资源和社会保障局接到投诉，反映河南和讯建设工程有限公司存在拖欠劳动报酬问题。经查，该单位拖欠136名劳动者2022年6月至2023年7月劳动报酬207.5851万元。2024年1月25日，新安县人力资源和社会保障局依法向该单位作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2024年2月5日，新安县人力资源和社会保障局依法向该单位作出《劳动保障监察行政处理决定书》《劳动保障监察行政处罚决定书》，该单位逾期未履行。

2024年2月26日，新安县人力资源和社会保障局依法将河南和讯建设工程有限公司列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 汪嘉伟)