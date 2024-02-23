洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一到这些路口就迷糊？洛阳交警来支招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 08:21

　　在日常出行中，平交十字路口的指示牌、红绿灯一目了然，无论是行人还是车辆，通行并无困难。然而，随着城市的快速发展，诸如五岔路口、米字路口等复杂路口多了起来。不少市民、游客，尤其是驾车上路的新手，在行经这些路口时，迷迷糊糊就过去了。

　　洛阳也有一些这样的路口。近日，记者联合我市交警，实地探访了一些这样的复杂路口，通过“沉浸式”图解，梳理出正确的通行方法。

　　米字形路口

　　谷水(中州西路、秦岭路、建设路交叉口)

　　作为洛阳中心城区的西大门，谷水路路口是出入市区的交通要道之一。这里东西方向有中州西路、建设路，南北方向有秦岭路(以交叉路口为界，路名分别为秦岭南路、秦岭北路)。该路口共有6个信号灯，很多驾驶员行经这里，都会不自信地问：“我该看哪个灯呢？”

　　市交警支队一大队武汉中队民警路亚飞是该路口的岗长，他讲解了正确的通行、看灯方法。

　　五岔路口

　　浅井头(九都西路、太原路、浅井西路、浅井南路交叉口)

　　在涧西区，该路口处于繁华地段，人流量、车流量都很大。这里不仅岔路口多、信号灯多，还有不少单行道。市交警支队一大队南昌中队负责人田国强详细介绍了该路口的通行特点。

　　交警提醒，驾车进入复杂路口前，要放慢车辆速度，多观察信号灯、路面标线、标识牌等。在通过时，要以正前方的信号灯为准。切忌压线、不按导向行驶、随意变道等行为。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 赵华西)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    预防“长发公主综合征”,家长莫大意
    预防“长发公主综合征”,家长莫大意
    预防“长发公主综合征”,家长莫大意
        近日，浙江一名5岁女孩确诊“长发公主综合征”的相关话题冲上微博热搜。
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院挂牌两大省级新生儿筛查分中心
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院开展“中国麻醉周”义诊活动
  • ·怎样预防骨质疏松？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 注意！洛阳明日降水降温 本周后期气...
  • 洛阳地铁车站智能通风空调系统项目获...
  • 江凌到嵩县调研产业发展和乡村振兴工作
  • 伊滨区诸葛镇：油菜花海绽放美丽经济...
  • 隋唐城遗址植物园：丰富夜游体验 乐...
  • 牡丹绽放引客来
  • 洛阳地铁部分站点将打造相关文化角
  • 牡丹花开又逢君！第41届中国洛阳牡丹...
  • 全省速滑大赛 洛阳小将共夺得7个第一
  • 方寸之间皆是情怀 洛阳市民李宏收藏各...
    		•
    百姓呼声
    河科大为何将校地共建的图书馆占为己有？
    缴纳契税后需缴纳维修基金才能享受补贴？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    春风十里洛城美

    洛浦公园散步观景

    "醉"美郁金香

    樱花朵朵开
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605