一到这些路口就迷糊？洛阳交警来支招

在日常出行中，平交十字路口的指示牌、红绿灯一目了然，无论是行人还是车辆，通行并无困难。然而，随着城市的快速发展，诸如五岔路口、米字路口等复杂路口多了起来。不少市民、游客，尤其是驾车上路的新手，在行经这些路口时，迷迷糊糊就过去了。

在日常出行中，平交十字路口的指示牌、红绿灯一目了然，无论是行人还是车辆，通行并无困难。然而，随着城市的快速发展，诸如五岔路口、米字路口等复杂路口多了起来。不少市民、游客，尤其是驾车上路的新手，在行经这些路口时，迷迷糊糊就过去了。

洛阳也有一些这样的路口。近日，记者联合我市交警，实地探访了一些这样的复杂路口，通过“沉浸式”图解，梳理出正确的通行方法。

米字形路口

谷水(中州西路、秦岭路、建设路交叉口)

作为洛阳中心城区的西大门，谷水路路口是出入市区的交通要道之一。这里东西方向有中州西路、建设路，南北方向有秦岭路(以交叉路口为界，路名分别为秦岭南路、秦岭北路)。该路口共有6个信号灯，很多驾驶员行经这里，都会不自信地问：“我该看哪个灯呢？”

市交警支队一大队武汉中队民警路亚飞是该路口的岗长，他讲解了正确的通行、看灯方法。

五岔路口

浅井头(九都西路、太原路、浅井西路、浅井南路交叉口)

在涧西区，该路口处于繁华地段，人流量、车流量都很大。这里不仅岔路口多、信号灯多，还有不少单行道。市交警支队一大队南昌中队负责人田国强详细介绍了该路口的通行特点。

交警提醒，驾车进入复杂路口前，要放慢车辆速度，多观察信号灯、路面标线、标识牌等。在通过时，要以正前方的信号灯为准。切忌压线、不按导向行驶、随意变道等行为。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 赵华西)