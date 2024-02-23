国家牡丹园：赏国色牡丹 品古埙音律

昨日，国家牡丹园为游客奉上了一场“埙蕴牡丹——非遗古埙专场演奏会”，让游客在国花国色中，领略民族传统音律的和合之美。

昨日，国家牡丹园为游客奉上了一场“埙蕴牡丹——非遗古埙专场演奏会”，让游客在国花国色中，领略民族传统音律的和合之美。

在演奏会上，非物质文化遗产古埙代表性传承人、青年笛埙演奏家谢雪华等轮番登台，通过口笛独奏、埙合奏、埙篪合奏、尺八演奏等形式，呈现《云雀》《醉翁戏鸟》《风过洛水》《萱花草》《半个月亮爬上来》等名曲，让游客沉浸牡丹花海、感受古风雅韵。（洛报融媒·洛阳网 首席记者 白云飞 通讯员 任广振 摄影报道）