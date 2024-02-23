洛阳中小学生阳光体育田径运动会精彩进行

扣人心弦的跨栏、充满爆发力的铁饼投掷、节奏感十足的三级跳远……昨日，2024年洛阳市中小学生阳光体育田径运动会在市体育中心精彩进行。

扣人心弦的跨栏、充满爆发力的铁饼投掷、节奏感十足的三级跳远……昨日，2024年洛阳市中小学生阳光体育田径运动会在市体育中心精彩进行。

本届大赛由市教育局、市体育局共同主办，市教师发展中心、市青少年体育训练中心承办，来自各县区、市直各学校的46支代表队928名运动员报名参赛。

比赛为期4天，分为甲组、乙组、丙组、混合组4个组别。按照规程，本次田径比赛设置23个大项、149个小项。其中，径赛类大项14个，田赛类大项9个，几乎涵盖省运会所有项目类别。

主办方介绍，由市教育局和体育局联手开展的全市中小学生阳光体育田径运动会已成功举办多年，成为我市发掘田径优秀人才的重要平台。从市级比赛中选拔的优秀后备人才补充到洛阳市田径队，在一批优秀、敬业的教练员悉心指导下，这些苗子迅速成长，成为我市近年来田径项目突飞猛进的重要原因。

未来，洛阳将继续依托短跑、跨栏、跳远三级跳、标枪等4个国家级高水平后备人才基地，坚持体教融合战略，为孩子们接受专业体育训练、强身健体，积极创造良好的外部条件。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）