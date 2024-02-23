明日全省大降温 洛阳最高气温跌破20℃

今日洛阳阴天有小到中雨，偏东风3级左右，气温15℃～21℃。
今日洛阳阴天有小到中雨，偏东风3级左右，气温15℃～21℃。
在阳光灿烂的双休日后，春风春雨已然到来，气温也将明显下降。
省气象台预计，随着冷空气和降水共同发力，气温将一路走低。明天，我省大部分地区气温将较前期下降8℃～12℃，最高气温重回20℃以下，请大家注意及时添衣。
市气象台根据最新气象资料分析，4月2日前后受西南气流和冷空气共同影响，我市有一次降水天气过程,气温较前期有明显下降，周后期云系仍较多。
最近几天天气预报
今日：阴天有小到中雨，偏东风3级左右，气温15℃～21℃。
明日：零星小雨转阴天，偏东风3级，气温14℃～19℃。
4日(周四)：多云，气温12℃～17℃。
5日(周五)：多云转阴天有小雨，气温8℃～20℃。
6日(周六)：多云间晴天，气温10℃～23℃。
7日(周日)：多云间阴天，气温10℃～25℃。
8日(周一)：多云间阴天，气温12℃～22℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
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