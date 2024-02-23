最新批复！事关从政坊游园临时门票价格。 今日，洛阳市发改委网站最新批复事关2024年牡丹文化节期间从政坊游园临时门票价格，具体内容如下： 关于2024年牡丹文化节期间从政坊游园临时门票价格的批复 洛发改收费〔2024〕7号 市园林绿化中心： 你单位《关于2024年牡丹文化节期间从政坊游园门票价格的申请》收悉。根据《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国旅游法》等有关规定，结合成本调查情况，经研究，现就2024年牡丹文化节期间从政坊游园临时门票价格批复如下： 2024年牡丹文化节期间从政坊游园临时门票价格为25元/张，执行时间2024年4月4日-5月5日。 你单位要加强活动期间的价格管理工作，认真落实明码标价制度，严格执行国家、省、市相关门票价格优惠政策，自觉接受社会各界监督。 2024年3月28日 ⑥