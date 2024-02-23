5G加持 云赏牡丹 洛阳移动全力保障第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式通信畅通

唯有牡丹真国色，花开时节又逢君。今晚，由河南省政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市政府共同承办的第41届中国洛阳牡丹文化节在上阳宫文化园隆重开幕。

唯有牡丹真国色，花开时节又逢君。今晚，由河南省政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市政府共同承办的第41届中国洛阳牡丹文化节在上阳宫文化园隆重开幕。“牡丹花开又逢君”开幕晚会于线上线下同步上演，为广大观众呈现一场古今交融、青春洋溢的沉浸式国潮视听盛宴。为全力保障现场通信网络畅通，洛阳移动高规格组织通信保障，确保网络平稳运行。

据悉，第41届中国洛阳牡丹文化节由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办。本届文化节主题为“牡丹花开又逢君”，时间为4月1日至15日(赏花期3月21日至5月5日)。

为确保开幕式现场周边网络信号良好体验，洛阳移动提前开通宏站1个，同时对周边4G扩容19个小区，5G扩容3个小区，开通应急通信车1辆，安排12名保障人员现场驻守，对开幕式保障区域进行2次遍历测试，确保现场速率感知良好，有力地保障了开幕式现场直播信号传输和通信需求。

唯有牡丹真国色，花开时节动京城。随着洛阳市赏花模式的开启，洛阳移动发挥网络、业务和服务优势，以网络技术和服务的创新，为牡丹文化节注入新活力。 4月1日已联合当地主流媒体启动“沉浸式感受国色之美” 5G慢直播；联合开展“神都花开，云赏牡丹”系列直播，向海内外“云”展牡丹花开盛况。

据洛阳移动网络部经理焦静介绍，针对本次节会11项主体活动和30项联动活动、各大赏花公园和主要景区，洛阳移动提前已制定保障方案，已完成扩容4G小区761个，5G小区146个。在白马寺、龙门石窟、王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园、国际牡丹园等多个景区检票口、热门景点区域，投入微站设备86台，通过专项保障策略，确保扫码、直播等典型业务正常使用。(左晓琳 王建辉 李小科 张鹏 谷国锋 高远)