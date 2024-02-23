快讯！第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式举行

唯有牡丹真国色，花开时节又逢君。今晚，由河南省政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市政府共同承办的第41届中国洛阳牡丹文化节在上阳宫文化园隆重开幕。

唯有牡丹真国色，花开时节又逢君。今晚，由河南省政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市政府共同承办的第41届中国洛阳牡丹文化节在上阳宫文化园隆重开幕。“牡丹花开又逢君”开幕晚会于线上线下同步上演，为广大观众呈现一场古今交融、青春洋溢的沉浸式国潮视听盛宴。

“牡丹花开又逢君”开幕晚会以恢宏大气的上阳宫唐风建筑群为背景，把舞台设计与历史文化相融合，奉上了一场别开生面的“神都花事”嘉年华。

本届牡丹文化节认真落实省委省政府文旅文创融合战略，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅理念，坚定文化自信，坚持守正创新，以花开时节又逢君”为主题，精心策划推出“相约神都·漫步花海”沉浸式赏花活动、“国风耀隋唐·盛世满天香”系列活动、东方博物馆之都奇妙游、“青春洛YOUNG 潮享消费”2024牡丹消费季、中国·洛阳剧本娱乐行业盛典、“中泰一家亲”第二届中泰美学艺术嘉年华、“文话河洛 艺联大湾”美术书画作品交流展等丰富多彩的主体活动，让广大市民游客特别是青年群体在全新的文旅体验和消费场景中，欣赏牡丹国色，体验国风国潮，领略秀美山水，感受古都魅力，共赴一场春日的心灵之约。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 戚帅华 /文 曾宪平 鲁博 刘冰 李卫超 杨领国 董格非/图)